В Каменске-Уральском произошел пожар на территории профилактория

Возгорание произошло в сауне, находящейся на территории бассейна, отдельно от корпуса профилактория. В тушении огня принимали участие шесть спасателей, площадь пожара составила 10 квадратных метров, повреждена входная группа сауны.

Из соседнего строения были эвакуированы 13 человек, среди них — шесть детей. Пострадавших нет.