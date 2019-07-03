В Каменске-Уральском произошел пожар на территории профилактория
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь со 2 на 3 июля на территории профилактория в Каменске-Уральском случился пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Возгорание произошло в сауне, находящейся на территории бассейна, отдельно от корпуса профилактория. В тушении огня принимали участие шесть спасателей, площадь пожара составила 10 квадратных метров, повреждена входная группа сауны.
Из соседнего строения были эвакуированы 13 человек, среди них — шесть детей. Пострадавших нет.
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