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#домахорошо
Мужчина покончил с собой на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина покончил с собой на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде

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