Мужчина покончил с собой на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде

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Жители Верхней Салды обнаружили на бывшей водонапорной башне труп 30-летнего мужчины. После проверки оказалось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и находился под надзором полиции.
3 сентября на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде был обнаружен труп мужчины 1988 года рождения. Судмедэксперты, исследовавшие тело, сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
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Как сообщает портал Vsalde.ru, полиция установила, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению причины совершения самоубийства.
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