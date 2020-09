«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в попытке изнасилования в Екатеринбурге

«Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко дал комментарии по поводу его обвинения в попытке изнасилования в отеле Екатеринбурга, сообщает Е1.

По словам трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко, девушка, которая просила у службы безопасности отеля Novotel вызвать Росгвардию из-за якобы случившегося сексуального домогательства, просто пытается пропиариться за его счет. Он заявляет, что он ни в чем не виновен. Кривенко был задержан накануне в Екатеринбурге из-за обвинений в попытке изнасилования. Супруга DJ Papakley, с которой у него была назначена встреча, заявила о сексуальных домогательствах и попросила вызвать Росгвардию. Напомним, что вНижнем Тагиле будут судить мужчину за изнасилование и попытку убийства своей жены. В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за изнасилование и попытку убийства своей жены

