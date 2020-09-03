«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в попытке изнасилования в Екатеринбурге

По словам трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко, девушка, которая просила у службы безопасности отеля Novotel вызвать Росгвардию из-за якобы случившегося сексуального домогательства, просто пытается пропиариться за его счет.
Он заявляет, что он ни в чем не виновен.
Кривенко был задержан накануне в Екатеринбурге из-за обвинений в попытке изнасилования. Супруга DJ Papakley, с которой у него была назначена встреча, заявила о сексуальных домогательствах и попросила вызвать Росгвардию.
Напомним, что вНижнем Тагиле будут судить мужчину за изнасилование и попытку убийства своей жены.