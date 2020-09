Три человека и лось пострадали в ДТП под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом «Nissan X-Trail» сбил лося. Три человека пострадали, а лось погиб, пишет Ура.ру.

ДТП произошло на 36 километре трассы между Екатеринбургом и Курганом. Управлял автомобилем 48-летний мужчина. Лось внезапно вышел на дорогу перед быстро идущим автомобилем, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД. От столкновения лось скончался. Травмы получили водитель автомобиля и пассажиры – женщина 63 лет и 23-лктниц молодой человек. Напомним 24 августа водитель Volkswagen сбил лося на трассе Екатеринбург-Пермь. В результате сильного удара транспортное средство получило значительные повреждения. Погибли двое: под Первоуральском иномарка сбила перебегавшего дорогу лося

