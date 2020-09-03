Три человека и лось пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Три человека и лось пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Сегодня, 21:50ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На трассе под Екатеринбургом «Nissan X-Trail» сбил лося. Три человека пострадали, а лось погиб, пишет Ура.ру.

ДТП произошло на 36 километре трассы между Екатеринбургом и Курганом. Управлял автомобилем 48-летний мужчина.

Лось внезапно вышел на дорогу перед быстро идущим автомобилем, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД.

От столкновения лось скончался. Травмы получили водитель автомобиля и пассажиры – женщина 63 лет и 23-лктниц молодой человек.

Напомним 24 августа водитель Volkswagen сбил лося на трассе Екатеринбург-Пермь. В результате сильного удара транспортное средство получило значительные повреждения.

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