Уральский врач получил инфаркт из-за уголовного дела за комментарий во «Вконтакте»

Врач свердловского города Новоуральска оказался в больнице с инфарктом после того как на него завели дело сотрудники ФСБ, пишет 66.ru со ссылкой на анонимный источник.

В 2018 году врач бригады скорой медицинской помощи, проживающий в Новоуральске Свердловской области, оставил комментарий в группе «Плохие новости» во «Вконтакте». За комментарий на него завели дело сотрудники федеральной службы безопасности. Узнав об этом, у врача случился инфаркт. В Центральная медико-санитарной части № 31 Новоуральска подтвердили факт произошедшего. На данный момент пациент всё еще находится на лечении. Медики порекомендовали пока не беспокоить больного. Подробностей произошедшего медики «скорой» не сообщили. Напомним, что в конце лета, за создание групп во «Вконтакте» на тематику АУЕ, завели уголовное дело на троих фигурантов. Чета Николай и Наталья, а также их друг Артем, по версии следствия, призывали к применению силы в отношении правоохранительных органов, в том числе в отношении сотрудников ФСБ. Обвиняемым грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter