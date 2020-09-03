Уральский врач получил инфаркт из-за уголовного дела за комментарий во «Вконтакте»

Напомним, что в конце лета, за создание групп во «Вконтакте» на тематику АУЕ, завели уголовное дело на троих фигурантов. Чета Николай и Наталья, а также их друг Артем, по версии следствия, призывали к применению силы в отношении правоохранительных органов, в том числе в отношении сотрудников ФСБ. Обвиняемым грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.