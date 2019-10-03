Следователи сообщили о проведении проверки на НТМК по факту гибели рабочего

Проверка проводится следственным отделом по Тагилстроевскому району,сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь свердловского управления СК РФ Александр Шульга.

По его словам, пока сотрудники ведомства не могут сообщить подробностей инцидента — идёт разбирательство.

Как стало известно TagilCity.ru, работы, во время которых случилось ЧП, проводила подрядная организация «МММ-Д2». В компании сообщил, что погибший являлся их сотрудником, ему был 21 год