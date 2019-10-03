Следователи сообщили о проведении проверки на НТМК по факту гибели рабочего
Сегодня, 12:43ПроисшествияФото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
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Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила проводит проверку смерти рабочего на НТМК, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Проверка проводится следственным отделом по Тагилстроевскому району,сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь свердловского управления СК РФ Александр Шульга.
По его словам, пока сотрудники ведомства не могут сообщить подробностей инцидента — идёт разбирательство.
Как стало известно TagilCity.ru, работы, во время которых случилось ЧП, проводила подрядная организация «МММ-Д2». В компании сообщил, что погибший являлся их сотрудником, ему был 21 год
Напомним, 2 октября стало известно о гибели рабочего на территории НТМК во время ремонта крыши одного из зданий. Ранее, 12 сентября, с коксохимического цеха предприятия бесследно пропал машинист.
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