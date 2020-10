На Урале сотрудники Росгвардии уничтожили подозрительную находку

В правоохранительные органы Новой Ляли поступило сообщение о подозрительной находке, сообщает ИА «Уральский меридиан».

На улицу Чапаева по сообщению выехали сотрудники ОМОН. Там они обнаружили предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. После осмотра выяснилось, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал, сделаный из металлической переходной втулки, в которую был вставлен шнур. Также на боеприпасе отсутствовали цветовая и буквенная маркировка, а корпус гранаты был подвержен коррозией. Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили опасную находку. Напомним, в Нижнем Тагиле в августе на 365 километре железной дороги бригадир-обходчик нашел 85-миллиметровый артиллерийский снаряд. В Нижнем Тагиле у железной дороги найден артиллерийский снаряд

