На Урале сотрудники Росгвардии уничтожили подозрительную находку

На Урале сотрудники Росгвардии уничтожили подозрительную находку

Сегодня, 16:01ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В правоохранительные органы Новой Ляли поступило сообщение о подозрительной находке, сообщает ИА «Уральский меридиан».

На улицу Чапаева по сообщению выехали сотрудники ОМОН. Там они обнаружили предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1.

После осмотра выяснилось, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал, сделаный из металлической переходной втулки, в которую был вставлен шнур.

Также на боеприпасе отсутствовали цветовая и буквенная маркировка, а корпус гранаты был подвержен коррозией.

Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили опасную находку.

Напомним, в Нижнем Тагиле в августе на 365 километре железной дороги бригадир-обходчик нашел 85-миллиметровый артиллерийский снаряд.

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