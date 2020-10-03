На Урале сотрудники Росгвардии уничтожили подозрительную находку

На улицу Чапаева по сообщению выехали сотрудники ОМОН. Там они обнаружили предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1.
После осмотра выяснилось, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал, сделаный из металлической переходной втулки, в которую был вставлен шнур.
Также на боеприпасе отсутствовали цветовая и буквенная маркировка, а корпус гранаты был подвержен коррозией.
Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили опасную находку.
Напомним, в Нижнем Тагиле в августе на 365 километре железной дороги бригадир-обходчик нашел 85-миллиметровый артиллерийский снаряд.