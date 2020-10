В Первоуральке здание гостиницы горело на площади 480 квадратных метра

Вчера вечером в Первоуральске произошел крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило около 19.00. Огонь охватил здание гостиницы «Постоялый двор», площадь пожара составила 480 квадратных метра. Тушение пожара было осложнено конструктивными особенностями здания, из-за пустотных перекрытий огонь распространялся быстро. Для тушения кровли пожарные использовали высотную технику. Локализация пожара заняла почти три часа. В ликвидации возгорания принимали участие 39 человек и 14 единиц техники. На месте работал штаб по пожаротушению. Пострадавших нет. В причинах возгорания разбираются пожарные дознаватели. Напомним, в прошлые выходные в Нижнем Тагиле произошло три пожара: сгорели частный дом, баня и квартира. В Нижнем Тагиле за выходные сгорели квартира, баня и частный дом

