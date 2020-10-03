В Первоуральке здание гостиницы горело на площади 480 квадратных метра

Сообщение о возгорании поступило около 19.00. Огонь охватил здание гостиницы «Постоялый двор», площадь пожара составила 480 квадратных метра.
Тушение пожара было осложнено конструктивными особенностями здания, из-за пустотных перекрытий огонь распространялся быстро. Для тушения кровли пожарные использовали высотную технику. Локализация пожара заняла почти три часа.
В ликвидации возгорания принимали участие 39 человек и 14 единиц техники. На месте работал штаб по пожаротушению.
Пострадавших нет. В причинах возгорания разбираются пожарные дознаватели.
Напомним, в прошлые выходные в Нижнем Тагиле произошло три пожара: сгорели частный дом, баня и квартира.