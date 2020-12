Под Серовом взорвался магистральный газопровод

Под Серовом произошла разгерметизация метровой магистральной газовой трубы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 02.50. Подземная труба, диаметром один метр, потеряла герметичность. Вырвавшийся газ загорелся. Авария произошла вне населенного пункта, в лесах Новолялинского городского округа. Подача энергоносителя была прекращена, проблемный участок локализован. О пострадавших не сообщается. Video: группа во Вконтакте «Это Серов, детка!» Происшествие не повлияло на подачу газа местным жителям. Лесопосадочная полоса не потерпела повреждений. Два сотрудника МЧС и один пожарный автомобиль прибыли на место для контроля горения остаточного топлива. Напомним, 30 ноября грузовик разорвал газопровод и оставил без тепла сотни жителей Красноуральска. У транспортного средство самопроизвольно поднялся кузов. Сотни жителей остались без тепла: в Свердловской области грузовик снес газовую трубу

