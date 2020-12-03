Под Серовом взорвался магистральный газопровод

Вызов поступил на пульт оператора в 02.50. Подземная труба, диаметром один метр, потеряла герметичность. Вырвавшийся газ загорелся.
Авария произошла вне населенного пункта, в лесах Новолялинского городского округа. Подача энергоносителя была прекращена, проблемный участок локализован. О пострадавших не сообщается.
Происшествие не повлияло на подачу газа местным жителям. Лесопосадочная полоса не потерпела повреждений. Два сотрудника МЧС и один пожарный автомобиль прибыли на место для контроля горения остаточного топлива.
Напомним, 30 ноября грузовик разорвал газопровод и оставил без тепла сотни жителей Красноуральска. У транспортного средство самопроизвольно поднялся кузов.