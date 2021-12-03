Очевидцев смертельного ДТП на Южном подъезде разыскивают тагильские следователи

Очевидцев смертельного ДТП на Южном подъезде разыскивают тагильские следователи
Очевидцев смертельного ДТП на Южном подъезде разыскивают тагильские следователи
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»
Следователи просят очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 21 ноября на Южном подъезде к Нижнему Тагилу, обратиться в ведомство.

Очевидцев аварии со смертельным исходом просят обратиться в управление полиции Нижнего Тагила. Следователям важны любые детали произошедшего, которые привели к гибели пассажира «Волги». Инцидент произошел 21 ноября на шестом километре Южного подъезда к городу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в 114 кабинет здания МУ МВД России «Нижнетагильского» на Островского, 7 или по телефону +7 (3435) 97-62-59.

Напомним, водитель ГАЗ-3110 во время движения не справился с управлением своего автомобиля и врезался в дерево. В результате аварии погибла 87-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель был госпитализирован в травмой бедра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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