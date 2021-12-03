Прокуратура обжалует досрочный выход экс-сотрудника ДПС Косицына из тагильской ИК-13

Артур Косицын, бывший сотрудник ДПС, отбывающий срок в Нижнетагильской ИК-13 панирует выйти на гол раньше. Насильник подал иск о замене части срока принудительными работами, в итоге Тагилстроевский райсуд удовлетворил ходатайство заключенного. В свою очередь, прокуратура Свердловской области пытается обжаловать данное решение, пишет Е1.
Попытки выйти на свободу раньше срока осужденный Косицын предпринимал и раньше. После того, как количество проведенных за решеткой дней перевалило за половину, в 2017 году, насильник попытался выйти на свободу. Однако, ходатайство об УДО было отклонено судьей. После этого Косицын регулярно пишет заявления о замене оставшегося срока на принудительные работы — райсуд их удовлетворяет, а апелляционный отменяет. Последнюю попытку бывший сотрудник ДПС предпринял в 2021 году. В настоящий момент Свердловский областной суд решит судьбу ходатайства 44-летнего бывшего полицейского.
Напомним, Артур Косицын получил 13 лет и 10 месяцев за свои деяния. В 2011 году мужчину этапировали в ИК-13 Нижнего Тагила для отбывания наказания в колонии для бывших силовиков.
Старший лейтенант Косицын орудовал с 2005 по 2009 годы в Бирюлевском и Зябликовском районах Москвы, на его счету 27 жертв. Из них 8 женщин были им изнасилованы, в отношении еще 18 он совершил насильственные действия сексуального характера (принуждал дам к оральному сексу), около 9 эпизодов не были доведены до конца. Как выяснило следствие, Косицын страдает от смешанного расстройства личности и сексуального предпочтения.
Впервые насильник напал на женщину, будучи 16-летним подростком.