Прокуратура обжалует досрочный выход экс-сотрудника ДПС Косицына из тагильской ИК-13

Бывшего сотрудника ГИБДД, который получил срок за надругательство над 27 девушками, могут отпустить из колонии на год раньше. Ходатайство насильника удовлетворил Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила, однако прокуратура планирует обжаловать это решение.

Артур Косицын, бывший сотрудник ДПС, отбывающий срок в Нижнетагильской ИК-13 панирует выйти на гол раньше. Насильник подал иск о замене части срока принудительными работами, в итоге Тагилстроевский райсуд удовлетворил ходатайство заключенного. В свою очередь, прокуратура Свердловской области пытается обжаловать данное решение, пишет Е1. Попытки выйти на свободу раньше срока осужденный Косицын предпринимал и раньше. После того, как количество проведенных за решеткой дней перевалило за половину, в 2017 году, насильник попытался выйти на свободу. Однако, ходатайство об УДО было отклонено судьей. После этого Косицын регулярно пишет заявления о замене оставшегося срока на принудительные работы — райсуд их удовлетворяет, а апелляционный отменяет. Последнюю попытку бывший сотрудник ДПС предпринял в 2021 году. В настоящий момент Свердловский областной суд решит судьбу ходатайства 44-летнего бывшего полицейского. Напомним, Артур Косицын получил 13 лет и 10 месяцев за свои деяния. В 2011 году мужчину этапировали в ИК-13 Нижнего Тагила для отбывания наказания в колонии для бывших силовиков. Старший лейтенант Косицын орудовал с 2005 по 2009 годы в Бирюлевском и Зябликовском районах Москвы, на его счету 27 жертв. Из них 8 женщин были им изнасилованы, в отношении еще 18 он совершил насильственные действия сексуального характера (принуждал дам к оральному сексу), около 9 эпизодов не были доведены до конца. Как выяснило следствие, Косицын страдает от смешанного расстройства личности и сексуального предпочтения. Впервые насильник напал на женщину, будучи 16-летним подростком. Свердловская прокуратура опротестовала смягчение приговора полицейскому-насильнику

Материалы по теме: Суд продлил арест экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter