Руководителя ячейки КПРФ из Тюмени оштрафовали на 20 тысяч за общение с антиваксерами

Центральный райсуд Тюмени оштрафовал лидера местной региональной ячейки КПРФ Тамару Казанцеву на двадцать тысяч рублей. Согласно постановлению, коммунистка совершила административное правонарушение. Суд постановил, что Казанцева нарушила установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, сообщает издание «Наш город».
Митинг проходил возле здания тюменской областной думы 25 ноября. Несогласные с введением QR-кодов пришли к местному парламенту, чтобы передать соответствующие обращения депутатам.
Напомним, в Екатеринбурге неоднократно проходили митинги противников электронных документов.