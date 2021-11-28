Очередной митинг против системы QR-кодов начался в Екатеринбурге

Очередной митинг против системы QR-кодов начался в Екатеринбурге
Очередной митинг против системы QR-кодов начался в Екатеринбурге
Сегодня, 14:15Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Противники введения QR-кодов вышли на митинг возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Около ста человек стоят с транспарантами с призывом отменить электронные пропуски, сравнивая их с рабством.

На площадке возле культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в Екатеринбурге собралось около ста человек, передает Е1. Митинг начался днем, 28 ноября.

Пришедший на акцию журналист Иннокентий Шеремет завил редакции, что ему стало интересно посмотреть на участников митинга. Корреспондент свердловского телевидения заявил, что подобные люди его едва не довели до могилы.

Просто интересно на них (участников пикета) посмотреть. Потому что вот эти люди меня довели чуть ли не до смерти, поделился с изданием Шеремет.

Журналист вспомнил, как коронавирус поразил его редакцию — из 12 человек только двое были привиты от SARS-CoV-2. В итоге девять человек переболели инфекцией очень тяжело.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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