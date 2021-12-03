СК возбудил уголовное дело после гибели девочки от удара током на Урале

Напомним, что происшествие случилось в первый день зимы 2021 года. Пятилетняя девочка случайно сломала розетку и дотронулась до оголенных проводов. Дочь без сознания нашла мать, вернувшаяся поздно вечером домой. Отца девочки, находившегося во время ЧП дома, женщина нашла спящим - он был пьян.