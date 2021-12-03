СК возбудил уголовное дело после гибели девочки от удара током на Урале

СК возбудил уголовное дело после гибели девочки от удара током на Урале
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки от удара током на Урале
Сегодня, 17:35ПроисшествияФото: 1MI
Следственный отдел возбудил уголовное дело о гибели пятилетнего ребенка от удара током в селе Светлое.

На данный момент следователи осмотрели место трагедии и проводят допрос свидетелей. В дальнейшем будут проведены все необходимые экспертизы, в том числе судмедэкспертиза для установления точных причин смерти ребенка, сообщили в пресс-службе Свердловского Следкома.

Напомним, что происшествие случилось в первый день зимы 2021 года. Пятилетняя девочка случайно сломала розетку и дотронулась до оголенных проводов. Дочь без сознания нашла мать, вернувшаяся поздно вечером домой. Отца девочки, находившегося во время ЧП дома, женщина нашла спящим - он был пьян.

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