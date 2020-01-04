В Екатеринбурге СК проверит контактный зоопарк, где енот укусил восьмилетнюю девочку

Следственным отделом по кировскому району Екатеринбурга областного СКР организована доследственная проверка по данному факту на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), отметили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи проводят опрос очевидцев, а также устанавливают степень тяжести вреда, который установлен ребенку.