В Екатеринбурге СК проверит контактный зоопарк, где енот укусил восьмилетнюю девочку
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: pixabay.com
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Следственный комитет по Свердловской области заинтересовался происшествием в контактном зоопарке, где енот покусал девочку, сообщает «Комсомольская правда».
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Следственным отделом по кировскому району Екатеринбурга областного СКР организована доследственная проверка по данному факту на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), отметили в пресс-службе ведомства.
На данный момент следователи проводят опрос очевидцев, а также устанавливают степень тяжести вреда, который установлен ребенку.
Вчера в контактном зоопарке енот напал на восьмилетнюю девочку. Он укусил ее за ногу. Администрация контактного зоопарка вернула часть денег, посчитав, что остальные услуги оказаны качественно. Семья девочки намерена обратиться с жалобой в соответствующие органы.
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