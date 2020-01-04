В Екатеринбурге скончался помощник депутата, осужденный по делу об убийстве старушки

По его словам, скончался бизнесмен 31 декабря.

По версии следствия, Чуваков принимал участие в отъеме трехкомнатной квартиры, принадлежавшей Ольге Ледовской. В 2013 году женщина обратилась к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. Она попросила его оказать помощь в получении жилья в доме для пенсионеров, а взамен она была готова отдать городу свою квартиру. Решение вопроса было передано депутату гордумы Олегу Киневу.

В мае 2014 года Кинев вместе с Алексеем Худоноговым и Андреем Гусевым организовали убийство старушки. Ее квартира была переоформлена на Чувакова. В тот момент он числился помощником депутата. Практически сразу квартиры была им сдана бригаде рабочих, занимавшихся строительством сети кафе «Макдональдс».