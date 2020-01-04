В Екатеринбурге скончался помощник депутата, осужденный по делу об убийстве старушки
В Екатеринбурге скончался бизнесмен Сергей Чуваков, который до 2014 года был помощником депутата гордумы Олега Кинева, осужденного по делу об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской. Об этом рассказал один из учредителей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов на своей странице в Facebook.
По его словам, скончался бизнесмен 31 декабря.
По версии следствия, Чуваков принимал участие в отъеме трехкомнатной квартиры, принадлежавшей Ольге Ледовской. В 2013 году женщина обратилась к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. Она попросила его оказать помощь в получении жилья в доме для пенсионеров, а взамен она была готова отдать городу свою квартиру. Решение вопроса было передано депутату гордумы Олегу Киневу.
В мае 2014 года Кинев вместе с Алексеем Худоноговым и Андреем Гусевым организовали убийство старушки. Ее квартира была переоформлена на Чувакова. В тот момент он числился помощником депутата. Практически сразу квартиры была им сдана бригаде рабочих, занимавшихся строительством сети кафе «Макдональдс».
Некоторое время Чуваков проходил по делу в качестве свидетеля, нов 2014 году ему также было предъявлено обвинение. Его дело было выделено в отдельное производства. Экс-помощника депутата приговорили к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы. При этом, было зачтено время, проведенное им в СИЗО.