На Урале водитель влетел в стену, чуть не сбил пешеходов и уехал с места происшествия

Напомним, 30 декабря в Дегтярске 14-летний подросток выкрал у матери ключи от машины и поехал кататься весте со своим 15-летним другом. Подросток не сумел справиться с управлением и врезался в дерево. Оба несовершеннолетних получили различные травмы и были доставлены в больницу.