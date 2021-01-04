На Урале водитель влетел в стену, чуть не сбил пешеходов и уехал с места происшествия

На Урале водитель влетел в стену, чуть не сбил пешеходов и уехал с места происшествия

Сегодня, 12:10ПроисшествияPhoto: скриншот видео группы во Вконтакте «Екатеринбург-Серов»
В Новоуральске водитель автомобиля «ВАЗ-2111» в Новоуральске на большой скорости въехал в стену здания, а затем скрылся с места ДТП.

При этом он почти наехал на двух проходящих мимо пешеходов. Избежать человеческих жертв удалось благодаря тому, что они смогли вовремя отбежать в сторону.

На видео отмечается, что водитель ехал на красный сигнал светофора.

Напомним, 30 декабря в Дегтярске 14-летний подросток выкрал у матери ключи от машины и поехал кататься весте со своим 15-летним другом. Подросток не сумел справиться с управлением и врезался в дерево. Оба несовершеннолетних получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Video:группа "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте"

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