В Нижнем Тагиле за два дня сгорели три частных дома и баня

В Нижнем Тагиле со 2 по 3 января произошло четыре пожара, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

2 января около 10.00 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Трест Тагилстрой № 1». Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, горели частный садовый дом, а также надворные постройки. Предварительно, сын хозяйки оставил дома включенный обогреватель, это могло стать причиной пожара. По факту возгорания ведется проверка и выясняются обстоятельства. 2 января в около 19.00 в поселке Синегорский на улице Набережная загорелся частный жилой дом на площади 30 квадратных метра. Как выяснилось, хозяин приехал к себе на участок и решил вечером включить обогреватель. При этом замкнула проводка, не выдержав напряжения. Мужчина попытался сам потушить возгорание, но у него не получилось. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. 2 января в 19.11 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск на улице Восточная. Там горела баня, площадь пожара составила 81 квадратный метр. По предварительным данным причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода. 3 января около 05.30 в коллективном саду «Заря» загорелся жилой дом. На площади восемь квадратных метров было повреждено чердачное перекрытие здания. Предварительно, причиной пожара также стала печь. Напомним, в житель деревни Северная накануне нового года погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты. На Урале мужчина погиб накануне нового года из-за непотушенной сигареты

