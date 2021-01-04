В Нижнем Тагиле за два дня сгорели три частных дома и баня

2 января в около 19.00 в поселке Синегорский на улице Набережная загорелся частный жилой дом на площади 30 квадратных метра. Как выяснилось, хозяин приехал к себе на участок и решил вечером включить обогреватель. При этом замкнула проводка, не выдержав напряжения. Мужчина попытался сам потушить возгорание, но у него не получилось. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.