3 пожара произошли в Нижнем Тагиле со 2 по 3 февраля

На территории Нижнего Тагила со 2 по 3 февраля произошли 3 возгорания жилых домов.

2 февраля в 20:30 на улице Чаплыгина произошёл пожар в квартире 2-х этажного жилого дома. В течение 5 минут возгорание ликвидировали, пострадало только домашнее имущество. В 21:56 на улице Розы Люксембург на площади 60 кв. метров сгорели надворные постройки. На тушение пожара понадобилось более полутора часов, в результате оказалась повреждена кровля жилого частного дома.

3 февраля загорелась частная баня на улице Крымская. За час пожар был устранён, пострадавших среди населения нет, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Спасатели обращают пристальное внимание жителей Нижнего Тагила и пригорода на соблюдение правил пожарной безопасности и эксплуатации электрических приборов. Также следует ограничить доступ детей к источникам огня.