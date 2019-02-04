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Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть

Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: E1.RU
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