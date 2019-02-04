Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть
Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: E1.RU
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В Новоуральске мать троих детей избила своего ребенка за то, что девочка отказалась поесть.
Город Новоуральск, где проживает женщина, является закрытым. Женщина работала военнослужащей до момента выхода в декрет. У нее трое детей, сейчас она беременна четвертым ребенком.
Как сообщает издание novouralsk.su, инцидент произошел 31 января. 3-летняя девочка не захотела есть, тогда мать девочки ударила ее об стену и пол несколько раз. Сообщается, что женщина в этот момент была в нетрезвом состоянии.
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После своих действий военнослужащая покинула квартиру. Скорую для ребенка вызвала бабушка. Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.
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