Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть

Город Новоуральск, где проживает женщина, является закрытым. Женщина работала военнослужащей до момента выхода в декрет. У нее трое детей, сейчас она беременна четвертым ребенком.

Как сообщает издание novouralsk.su, инцидент произошел 31 января. 3-летняя девочка не захотела есть, тогда мать девочки ударила ее об стену и пол несколько раз. Сообщается, что женщина в этот момент была в нетрезвом состоянии.