Стала известна причина нападения подростков на школьницу в Нижнем Тагиле

Подростки оказались компанией знакомых. Между девушками возник словесный конфликт и подростки решили поставить точку в ссоре во дворе дома, где обычно собирается группа несовершеннолетних, рассказал Валерий Горелых.
Также глава пресс-службы отметил, что подростки задержаны и доставлены в отдел полиции № 17. Визуально на потерпевшей нет видимых повреждений.
Напомним, днем 3 февраля компания несовершеннолетних во дворе дома на Вагонке в Нижнем Тагиле избила девушку. Они оставили её лежать на снегу. Полиция установила их личности, а прокуратура и следственный комитет начали проверки.