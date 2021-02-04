Стала известна причина нападения подростков на школьницу в Нижнем Тагиле

Стала известна причина нападения подростков на школьницу в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:44ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле школьница была избита толпой подростков из-за словесного конфликта, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подростки оказались компанией знакомых. Между девушками возник словесный конфликт и подростки решили поставить точку в ссоре во дворе дома, где обычно собирается группа несовершеннолетних, рассказал Валерий Горелых.

Также глава пресс-службы отметил, что подростки задержаны и доставлены в отдел полиции № 17. Визуально на потерпевшей нет видимых повреждений.

Напомним, днем 3 февраля компания несовершеннолетних во дворе дома на Вагонке в Нижнем Тагиле избила девушку. Они оставили её лежать на снегу. Полиция установила их личности, а прокуратура и следственный комитет начали проверки.

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