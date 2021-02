В Екатеринбурге мужчина проиграл в карты иномарку экс-супруги

В Екатеринбурге местный житель проиграл в карты автомобиль, принадлежавший бывшей жене, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

В службу судебных приставов Кировского района столицы Урала поступил исполнительный лист о взыскании автомобиля Kia Cerato. Собственница машины рассказала сотрудникам ФССП, что машину проиграл в карты её бывший супруг. Автомобиль был приобретен после расторжения брака и являлся собственностью женщины. Выигравшего в карточном поединке иномарку гражданина вызвали на прием к судебным приставам. Там ему рассказали, что имущество не является его собственностью и дали время, чтобы вернуть автомобиль добровольно. Однако свердловчанин не выполнил распоряжение и начал скрывать автомобиль. Сотрудники ФССП нашли автомобиль в поселке Исток. Транспортное средство было завалено снегом. После этого должник передал собственнице ключи и документы на Kia, а автомобиль вернулся владелице. Photo: пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области Напомним, в ноябре 2020 года свердловчанин погасил долги по штрафам ГИБДД после ареста судебными приставами его iPhone. Арест «Айфона» побудил уральца погасить задолженность по штрафам ГИБДД

