Ребенок получил серьезные травмы после нападения стаи собак в Салехарде
4 апреля, 14:45Происшествия
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2 апреля в Салехарде стая бродячих собак атаковала 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.
Стая собак атаковала мальчика рядом со школой. Проходивший мимо мужчина смог отогнать агрессивных животных. Но ребенок получил сильные укусы.
С серьезными укусами и большой потерей крови ребенок был доставлен в больницу на операцию.
«Ura.ru» замечает, что в Свердловской области наблюдается учащение нападений бродячих собак.
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