Два дома сгорели в селах Нижнего Тагила за выходные

Два дома сгорели в селах Нижнего Тагила за выходные
Два дома сгорели в селах Нижнего Тагила за выходные
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: 1MI
Два частных дома сгорели в выходные в селах Лая и Петрокаменское в Нижнем Тагиле.

Первое происшествие случилось вечером 2 апреля на улице Усолка в селе Лая. В доме проживает мужчина со взрослыми детьми. В момент возгорания семья была дома, принимала гостей и готовила еду. В какой-то момент один из взрослых сыновей почувствовал запах гари. Он вышел в коридор и увидел дым.

Все, находившиеся в этот момент в доме люди, успели эвакуироваться самостоятельно. Они же вызвали пожарных. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. Также сгорели надворные постройки и поврежден гараж.

Фото:Отдел надзорной деятельности

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неправильное устройство печи и дымохода. Дознаватели МЧС проводят проверку.

В ночь на 4 апреля улице Набережная в селе Петрокаменское сгорел еще один дом. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров. Сгорел сам дом и надворные постройки. Предполагается, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.

На данный момент устанавливаются виновные, а также проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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