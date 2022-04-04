Два дома сгорели в селах Нижнего Тагила за выходные

Первое происшествие случилось вечером 2 апреля на улице Усолка в селе Лая. В доме проживает мужчина со взрослыми детьми. В момент возгорания семья была дома, принимала гостей и готовила еду. В какой-то момент один из взрослых сыновей почувствовал запах гари. Он вышел в коридор и увидел дым.