Два дома сгорели в селах Нижнего Тагила за выходные

Первое происшествие случилось вечером 2 апреля на улице Усолка в селе Лая. В доме проживает мужчина со взрослыми детьми. В момент возгорания семья была дома, принимала гостей и готовила еду. В какой-то момент один из взрослых сыновей почувствовал запах гари. Он вышел в коридор и увидел дым.
Все, находившиеся в этот момент в доме люди, успели эвакуироваться самостоятельно. Они же вызвали пожарных. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. Также сгорели надворные постройки и поврежден гараж.
Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неправильное устройство печи и дымохода. Дознаватели МЧС проводят проверку.
В ночь на 4 апреля улице Набережная в селе Петрокаменское сгорел еще один дом. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров. Сгорел сам дом и надворные постройки. Предполагается, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.
На данный момент устанавливаются виновные, а также проводится проверка.