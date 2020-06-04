Уралец с девятью судимостями пытался продать орден Красной Звезды за 500 рублей
В Верхней Пышме полицейские задержали местного жителя, который украл и пытался продать боевой орден Красной Звезды, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его данным, летом 2019 года мужчина 1975 года рождения познакомился с женщиной 1951 года рождения. Через несколько месяцев пара заключила брак. Подозреваемый переехал жить к своей супруге, которая рассказывала много о себе и родственниках, а также показывала награды умершего отца-фронтовика, среди которых был орден Красной Звезды. Кроме того, ее новый супруг знал, где хранились ювелирные украшения супруги.
Как рассказал полковник Горелых, у мужчин на счету девять судимостей по разным статьям.
Когда у у него закончились деньги, он решил украсть и продать ценности. Золотой браслет и кольцо он сдал в ломбард, а боевой орден продал за 500 рублей ранее пятикратно судимому коллекционеру старинных монет 1973 года рождения. В отношении него также ведется расследование.
После того, как супруге стало известно о поступке мужа, она расторгла брак и обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража) и статье 324 (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).