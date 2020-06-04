Уралец с девятью судимостями пытался продать орден Красной Звезды за 500 рублей

По его данным, летом 2019 года мужчина 1975 года рождения познакомился с женщиной 1951 года рождения. Через несколько месяцев пара заключила брак. Подозреваемый переехал жить к своей супруге, которая рассказывала много о себе и родственниках, а также показывала награды умершего отца-фронтовика, среди которых был орден Красной Звезды. Кроме того, ее новый супруг знал, где хранились ювелирные украшения супруги.

Как рассказал полковник Горелых, у мужчин на счету девять судимостей по разным статьям.

Когда у у него закончились деньги, он решил украсть и продать ценности. Золотой браслет и кольцо он сдал в ломбард, а боевой орден продал за 500 рублей ранее пятикратно судимому коллекционеру старинных монет 1973 года рождения. В отношении него также ведется расследование.

После того, как супруге стало известно о поступке мужа, она расторгла брак и обратилась с заявлением в полицию.