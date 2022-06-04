Фекальный потоп устроили соседи жителю Краснотурьинска

Фекальный потоп устроили соседи жителю Краснотурьинска
Фекальный потоп устроили соседи жителю Краснотурьинска
Сегодня, 11:36ПроисшествияФото: 1MI
Пришедший с работы житель Краснотурьинска обнаружил продукты жизнедеятельности своих соседей в своей ванной. Причиной тому стал засор канализации.

Об инциденте житель Краснотурьинска рассказал в паблике «Вечерний Краснотурьинск» во ВКонтакте. По словам подписчика, неприятный сюрприз ждал его дома в одной из квартир на улице Фрунзе вечером 3 июня. Продукты жизнедеятельности своих соседей сверху мужчина обнаружил в унитазе, не полу и в ванной.

Соседи, пока я был на работе, совместными усилиями топили меня,высказался подписчик.

Судя по фотографиям, которые мужчина прикрепил к своему посту, в его свеже отремонтированной ванной комнате от фекального потопа пострадало все, включая стены и мебель. Свердловчанин поблагодарил в соцсетях сантехников за оперативность. Около часа потребовалось специалистам, чтобы устранить засор, ставший причиной происшествия.

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