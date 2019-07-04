В Екатеринбурге парень-подросток выстрелил в девочку из пистолета

Завершился конфликт ранением в руку 14-летней девочки. По имеющимся сведениям, выстрел произвёл мальчик, пистолет он взял у другого подростка. Пострадавшую увезли в городскую больницу № 9.

По факту травмы несовершеннолетней сотрудниками отдела полиции № 15 проводится проверка. Полицейские устанавливают личность молодого человека, причастного к данному происшествию,сообщили в УМВД по Екатеринбургу.