В Екатеринбурге парень-подросток выстрелил в девочку из пистолета
Сегодня, 23:06ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошёл вечером 4 июля на улице Восстания, 23 напротив школы-интерната № 18. По предварительной версии, группа подростков поссорилась между собой и один из юношей решил доказать свою правоту при помощи пневматического оружия, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Завершился конфликт ранением в руку 14-летней девочки. По имеющимся сведениям, выстрел произвёл мальчик, пистолет он взял у другого подростка. Пострадавшую увезли в городскую больницу № 9.
По факту травмы несовершеннолетней сотрудниками отдела полиции № 15 проводится проверка. Полицейские устанавливают личность молодого человека, причастного к данному происшествию,сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
По информации очевидцев, на месте происшествия сейчас спокойно. Полиции нет, по улице гуляют прохожие.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей