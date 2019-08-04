В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину
Сегодня, 17:59ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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4 августа в Екатеринбурге около 17 часов на улице Ленина произошло смертельное ДТП.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург», водитель автобуса совершил наезд на пешехода. По словам очевидцев, транспортное средство проехало женщине по голове. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента уточняются.
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Напомним, сегодня в Екатеринбурге молодые люди на угнанном автомобиле устроили ДТП, в результате которого погибли два человека.
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