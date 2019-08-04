В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину

Как сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург», водитель автобуса совершил наезд на пешехода. По словам очевидцев, транспортное средство проехало женщине по голове. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента уточняются.