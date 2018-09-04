«Цинизм зашкаливает»: жители Алапаевска жалуются на поджоги сараев в частном секторе

В Алапаевске произошел пожар в сараях между домами 107 и 109 на ул. К. Маркса. Огнем был поврежден автомобиль одного из жителей, также возникла угроза распространения огня на дома. Как сообщают местные жители, подобные инциденты происходили и в 2017 и в 2018 году. Систематичность происшествий наталкивает горожан на мысль об умышленности деяний – горожане подозревают поджоги.

Цинизм происходящего зашкаливает, ведь на кону человеческие жизни, в домах в основном живут пенсионеры и много малолетних детей,сообщил в соцсетях местный житель.

Также, со слов горожан, проблемой не интересуются местные власти, от администрации района никто не приехал.

Как сообщает местный житель, о проблеме знает полиция и органы местного самоуправления.

В четверг, 30 августа, в Думе отчитывался начальник межмуниципального отдела МВД по городу Алапаевск и Алапаевскому району Константин Кузнецов, я лично задал ему вопрос о тех поджогах, которые происходили в 2017-м году и летом 2018-го. И сегодня произошёл новый случай,рассказал мужчина.

Помимо этого мужчина призывает горожан, располагающих какой-либо информацией о поджогах, объединиться и принимать меры.

Получить оперативные комментарии в полиции Алапаевска редакции не удалось. Направлен официальный запрос начальнику межмуниципального отдела МВД по городу Алапаевск и Алапаевскому району Константину Кузнецову.