Людей выносили на руках из огня: двухэтажный жилой дом сгорел в Алапаевске

30 июля в Алапаевске на улице Бочкарева вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме. Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, горели квартира на втором этаже и крыша по всему периметру.

Спасатели эвакуировали из квартир второго этажа трех человек, пострадавшего мужчину пожарные вынесли из огня на носилках, двух женщин, одна из которых – инвалид, спасатели вынесли на руках. Трое жильцов были эвакуированы с помощью лестничных маршей. Остальные жильцы дома успели покинуть здание до приезда МЧС.

Быстрому распространению огня способствовали пустотные деревянные перекрытия и перегородки, сообщили спасатели.

В тушении 600 кв. м пожара были задействованы 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Пожарные тушили огонь полтора часа. Причина возгорания будет установлена экспертами и пожарными дознавателями, которые работают на месте происшествия.

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