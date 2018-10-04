Неизвестный расстрелял из травмата парня возле ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: «Типичный Екатеринбург»
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3 октября около 18:15 в Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» неизвестный напал на молодого человека и открыл по нему стрельбу из травматического пистолета.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщениям очевидцев, нападавший вышел из автомобиля ВАЗ-2112, несколько раз выстрелил из травмата в парня лет 20-25, забрал у него сумку и скрылся.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Серьезных травм у пострадавшего нет, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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