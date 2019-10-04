В Екатеринбурге 60-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда

По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу перед идущим составом. Машинист сигналил ей, однако женщина не реагировала. Также свидетели рассказали, что работники станции не проверили, жива ли потерпевшая.

Ее тело просто стащили с путей, и все. А скорая приехала через час и двадцать минут,рассказала изданию очевидица.