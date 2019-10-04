В Екатеринбурге 60-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда
Сегодня, 08:36ПроисшествияФото: е1.ru
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Минувшим вечером на станции «Кольцово» в Екатеринбурге под колесами грузового поезда погибла 60-летняя женщина, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу перед идущим составом. Машинист сигналил ей, однако женщина не реагировала. Также свидетели рассказали, что работники станции не проверили, жива ли потерпевшая.
Ее тело просто стащили с путей, и все. А скорая приехала через час и двадцать минут,рассказала изданию очевидица.
На станции скорой помощи данную информацию опровергли, сказав, что бригада прибыла на место через шесть минут после звонка.
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