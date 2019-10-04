В Екатеринбурге нашли труп студентки из Челябинска

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В столице Урала найдено тело молодой девушки — студентки УрГПУ, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Труп был найден в парке недалеко от здания университета. Погибшая был студенткой первого курса УрГПУ, девушка приехала из Челябинска. По предварительной информации, она свела счеты с жизнью.
Старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга сообщил, что по адресу выехали сотрудники следственного отдела, будет проведен осмотр места происшествия и опрошены возможные свидетели.
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