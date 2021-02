В Екатеринбурге суд освободил от уголовной ответственности сектанта Ивана Казанцева за убийство своего девятилетнего сына.

Вместо срока, за убийство своего сына Иван Казанцев будет направлен на принудительное лечение. Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности. Напомним, тело 9-летнего мальчика было найдено в Екатеринбурге 28 ноября 2019 года. Предполагается, что ребенка били плетками, а во рту был кляп, из-за которого он задохнулся. При этом присутствовала глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина. Удары наносил Иван Казанцев, который являться отцом погибшего. Били плетками. В Екатеринбурге найден труп 9-летнего мальчика

