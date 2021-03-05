Автохам подрезал «скорую» с беременной женщиной в Екатеринбурге

Автохам подрезал «скорую» с беременной женщиной в Екатеринбурге

Сегодня, 07:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Автохам мешал скорой доставить беременную женщину в больницу в Екатеринбурге. Он подрезал автомобиль СМП и притормаживал перед транспортным средством.

Происшествие случилось ночью 5 марта. Машина Скорой медицинской помощи двигалась с «мигалками» в направлении больницы. В ней находилась беременная женщина. В какой-то момент автомобиль медиков подреза автохам, пишет Znak.

С нами поравнялся легковой автомобиль. Из окна выглянул мужчина. Начал рожи корчить и что-то произносить. Сначала ехал сбоку, потом перестроился перед нами и начал подрезать, оттормаживаться, рассказал фельдшер.

Медик достал телефон и включил камеру, чтобы заснять номера. По его словам, это заставило хама прекратить свои действия. Для того, чтобы номера не попали на видеозапись, автохам включил дальний свет.

Отмечается, что беременна женщина не пострадала.

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