Математика из Свердловской области жена вновь пытается обвинить в растлении дочери

Заявление на него подала бывшая жена — девушка уверяет, что её экс-супруг во время встреч с дочерью совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. По словам адвоката обвиняемого, на этот раз мужчину подозревают уже по другому эпизоду

После того, как супруги решили развестись, математику установили дни для встреч с дочерью — это вторники и субботы, причём продолжительность встреч была строго оговорена. Бракоразводный процесс стал достаточно сложным, поэтому адвокат рекомендовала уральцу снимать на видео все встречи с дочерью.

По нашему мнению, в новом обвинении намереннo размыта инкриминируемая моему доверителю дата совершения, якобы имевшегo местo, преступления. Дело в том, что еще в начале расследования у родителей обвиняемого были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых имелись аудиo и видеозаписи всех встреч моего клиента со своей дочерью. Данные записи он вел по рекомендации своего адвоката по гражданскому бракоразводному процессу. Эти записи пригодились бы нам сейчас как доказательство невиновности моего подзащитного и несостоятельности выдвинутого против него обвинения. Однако следствием такой возможности нам не предоставляется, заявила нынешний адвокат математика.

По вторникам мужчина встречался с дочерью в присутствии матери ребёнка, которая также работает педагогом. По субботам — без неё. Поэтому следствию необходимо изучить десять видеозаписей весны 2019 года, чтобы убедиться в невиновности обвиняемого.