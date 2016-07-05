Мужчина был убит накануне в Нижнем Тагиле: подозревается его сожительница с Вагонки

По предварительной информации, между женщиной и мужчиной возник конфликт во время совместного распития спиртного. Женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте от полученных ран. Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию.

Убит мужчина 1957 года рождения. По подозрению в убийстве задержана женщина 1963 года рождения. Прямо сейчас ведётся допрос подозреваемой. Выясняются обстоятельства произошедшего рассказал начальник Следственного отдела по Дзержинскому району Денис Кельбиханов.

Напомним, схожий инцидент имел место год назад в посёлке Северный. В этом году женщина, убившая мужа после 20 лет брака, была осуждена на 7 лет заключения. Общественность посёлка встала на сторону женщины.