Бывшая заведующая детского сада в Екатеринбурге обвиняется в хищении 120 000 рублей и служебных подлогах

38-летняя бывшая заведующая детского сада в уральской столице предстанет перед судом. Она обвиняется в мошенничестве с использованием должностного положения и служебных подлогах.

Во время расследования установлено, что женщина в период с августа 2014 года по апрель 2015 года похитила более 120 000 рублей, предназначенных для выплаты зарплаты работникам данного дошкольного учреждения.

В ходе расследования было опрошено более 40 свидетелей, проведены ряд почерковедческих экспертиз. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд, об этом сообщает СУ СК Свердловской области.