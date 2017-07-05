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Бывшая заведующая детского сада в Екатеринбурге обвиняется в хищении 120 000 рублей и служебных подлогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывшая заведующая детского сада в Екатеринбурге обвиняется в хищении 120 000 рублей и служебных подлогах

5 июля 2017, 13:20Происшествия
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