Бывшая заведующая детского сада в Екатеринбурге обвиняется в хищении 120 000 рублей и служебных подлогах
5 июля 2017, 13:20Происшествия
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В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-заведующей детского сада, которая обвиняется в хищении бюджетных денежных средств.
Сюжеты: Екатеринбург
38-летняя бывшая заведующая детского сада в уральской столице предстанет перед судом. Она обвиняется в мошенничестве с использованием должностного положения и служебных подлогах.
Во время расследования установлено, что женщина в период с августа 2014 года по апрель 2015 года похитила более 120 000 рублей, предназначенных для выплаты зарплаты работникам данного дошкольного учреждения.
В ходе расследования было опрошено более 40 свидетелей, проведены ряд почерковедческих экспертиз. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд, об этом сообщает СУ СК Свердловской области.
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