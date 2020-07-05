В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины

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Сегодня утром из реки Тагил в районе домов на улице Береговой-Краснокаменской водолазы вытащили труп мужчины. Об этом рассказал TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчину, бегающего по берегу реки, заметили рыбаки. Очевидцы рассказали, что он прыгнул в воду и поплыл к противоположному берегу водоема. Затем он ушел под воду. Утонувшего достали водолазы МБУ «Центр защиты населения».
3 июля в Нижнем Тагиле в искусственном водоеме поселка Старатель утонул 66-летний мужчина. Его тело также удалось вытащить из воды при помощи спасателей.
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