В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины

Мужчину, бегающего по берегу реки, заметили рыбаки. Очевидцы рассказали, что он прыгнул в воду и поплыл к противоположному берегу водоема. Затем он ушел под воду. Утонувшего достали водолазы МБУ «Центр защиты населения».