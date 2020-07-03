В Нижнем Тагиле пенсионер утонул в искусственном водоеме
Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле мужчина утонул в искусственном водоеме. Накануне его тело было поднято спасателями Центра защиты населения, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на ЕДДС города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 2 июня. В искусственном водоеме поселка Старатель в районе улицы Сенная было обнаружено тело мужчины в воде около берега. Погибшему мужчине было 66 лет. На данный момент следователями организована проверка. Назначена судебная экспертиза для выяснения обстоятельств гибели мужчины.
Напомним, с начала 2020 года в Свердловской области в водоемах погибли 16 человек, в том числе четверо детей.
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