В Нижнем Тагиле пенсионер утонул в искусственном водоеме

Инцидент произошел 2 июня. В искусственном водоеме поселка Старатель в районе улицы Сенная было обнаружено тело мужчины в воде около берега. Погибшему мужчине было 66 лет. На данный момент следователями организована проверка. Назначена судебная экспертиза для выяснения обстоятельств гибели мужчины.