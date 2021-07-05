Из-за пиратской программы многодетной матери из Первоуральска грозит 6 лет колонии

Компьютеры изъяли и увезли на экспертизу. В феврале 2021 года женщина узнала, что в отношении неё возбудили уголовное дело за нарушение авторских прав в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. За это ей грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, оценили нанесённый правообладателям ущерб в размере 2,6 миллиона рублей.