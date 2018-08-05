46-летний житель Первоуральска утонул на городском пруду

Происшествие случилось 3 августа. По всей видимости, мужчина пытался переплыть водоем, однако ему это не удалось.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», житель Первоуральска решил зайти в воду после того, как выпил спиртное со случайным знакомым. Водолазы искали тело почти сутки. Его удалось обнаружить и поднять на поверхность лишь 4 августа.