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46-летний житель Первоуральска утонул на городском пруду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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46-летний житель Первоуральска утонул на городском пруду

Сегодня, 11:40Происшествия
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