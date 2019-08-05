Школьник из Нижнего Тагила, которому выстрелили в голову, направлен в Екатеринбург
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Семилетнего тагильчанина, в которого выстрелил пьяный мужчина, на вертолете направили в Екатеринбург, пишет Е1 со ссылкой на Министерства здравоохранения Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врачи сообщили, что состояние ребенка критическое, пуля находится в полости черепа и хирургический доступ к ней сложен.
Напомним, что мужчина попал в голову ребенку, когда стрелял из винтовки по банкам. Мальчик с другими детьми катался на тарзанке. Мужчина попытался скрыться, но его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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