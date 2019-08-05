Школьник из Нижнего Тагила, которому выстрелили в голову, направлен в Екатеринбург

Врачи сообщили, что состояние ребенка критическое, пуля находится в полости черепа и хирургический доступ к ней сложен.

Напомним, что мужчина попал в голову ребенку, когда стрелял из винтовки по банкам. Мальчик с другими детьми катался на тарзанке. Мужчина попытался скрыться, но его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».