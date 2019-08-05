В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил ребенку голову
В Нижнем Тагиле задержали 35-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в голову семилетнему ребенку, сообщает пресс-группа МВД России по региону.
4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке пьяная компания стреляла по пивным банкам из пневматического ружья ИЖ-38с. В какой-то момент на линии огня оказался семилетний ребенок соседей. Пуля попала мальчику в голову, от чего его госпитализировали в тяжелом состоянии и без сознания.
В настоящий момент за жизнь мальчика борются врачи.
После происшествия стрелявший скрылся, однако полицейским удалось его задержать. Подозреваемым оказался ранее не судимый 35-летний житель Рудника по имени Александр. Полицейские изъяли у него две пневматические винтовки марки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также 10 металлических пуль. От одного оружия он попытался избавиться, перекинув его на участок соседа, однако тот, заметив ружье, передал его в отдел полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По словам руководителя пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».