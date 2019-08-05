В Екатеринбурге по факту ДТП с пятью автомобилями возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием дела занялись сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления полицейского главка региона.

ДТП произошло 4 августа на улице Малышева. Автомобиль KIA Rio врезался в SsangYong, после чего в ВАЗ и такси UBER. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen.

На месте погибли пассажир и водитель автомобиля ВАЗ, еще трое человек получили черепно-мозговые травмы.