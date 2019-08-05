В Екатеринбурге по факту ДТП с пятью автомобилями возбуждено уголовное дело
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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В Екатеринбурге по факту ДТП, в котором 4 августа погибли два человека, завели уголовное дело. Об этом сообщает Znak со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием дела занялись сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления полицейского главка региона.
ДТП произошло 4 августа на улице Малышева. Автомобиль KIA Rio врезался в SsangYong, после чего в ВАЗ и такси UBER. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen.
На месте погибли пассажир и водитель автомобиля ВАЗ, еще трое человек получили черепно-мозговые травмы.
В сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» горожане написали, что водителем KIA был уличный художник Владимир Васильев. Также там сообщается, что он с приятелем взял машину у знакомого.
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