На Урале избивший девушек грабитель в парике попал на видео

На Урале избивший девушек грабитель в парике попал на видео

Сегодня, 19:41ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге мужчина избил и ограбил двух девушек. Нападавшего сначала приняли за женщину, он был в парике, пишет E1.
Video:ютуб-канал "Происшествия оперативно"

Я направлялась на встречу с подругой, когда ко мне подошел мужчина в парике, просил мой паспорт, чтобы телефон заложить и получил отказ. Позднее догнал меня, повалил и избил, требуя телефон, сообщила одна из пострадавших.

Вторую пострадавшую увезли врачи скорой медицинской помощи. Очевидцы утверждают, что у второй девушки было всё лицо в крови, сломана сережка. Грабитель отнял у нее телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Мы думали просто подростки дурачатся, потом увидели кровь и вызвали полицию. Мужчина в парике вел себя крайне неадекватно, возможно «под кайфом», не мог сфокусировать взгляд и что-то лепетал под нос,рассказала очевидица произошедшего.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию и сообщили, что на данный момент ведется розыск грабителя.

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле трое жителей избили продавца комиссионного магазина на Космонавтов. Продавцу угрожали пневматическим пистолетом, наносили удары по спине, а затем забрали деньги из кассы.

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