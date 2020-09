На Урале избивший девушек грабитель в парике попал на видео

В Екатеринбурге мужчина избил и ограбил двух девушек. Нападавшего сначала приняли за женщину, он был в парике, пишет E1.

Video: ютуб-канал "Происшествия оперативно" Я направлялась на встречу с подругой, когда ко мне подошел мужчина в парике, просил мой паспорт, чтобы телефон заложить и получил отказ. Позднее догнал меня, повалил и избил, требуя телефон, сообщила одна из пострадавших. Вторую пострадавшую увезли врачи скорой медицинской помощи. Очевидцы утверждают, что у второй девушки было всё лицо в крови, сломана сережка. Грабитель отнял у нее телефон и скрылся в неизвестном направлении. Мы думали просто подростки дурачатся, потом увидели кровь и вызвали полицию. Мужчина в парике вел себя крайне неадекватно, возможно «под кайфом», не мог сфокусировать взгляд и что-то лепетал под нос,рассказала очевидица произошедшего. В пресс-службе МВД подтвердили информацию и сообщили, что на данный момент ведется розыск грабителя. Напомним, в августе в Нижнем Тагиле трое жителей избили продавца комиссионного магазина на Космонавтов. Продавцу угрожали пневматическим пистолетом, наносили удары по спине, а затем забрали деньги из кассы. Троих тагильчан обвиняют в нападении на комиссионку и избиение продавца

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter