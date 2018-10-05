Подозреваемый в поджоге храма в монастыре на Ганиной Яме задержан в Екатеринбурге

Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, личность подозреваемого была установлена после опроса свидетелей пожара. Им оказался 30-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу.

На следующий день мужчина пришел в отделение полиции, чтобы заявить о потере документов, где и его и задержали правоохранители.

При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска,отметил Валерий Горелых.