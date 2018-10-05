Подозреваемый в поджоге храма в монастыре на Ганиной Яме задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 14:35ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге храма на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Пожар произошел 4 октября около двух часов ночи.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, личность подозреваемого была установлена после опроса свидетелей пожара. Им оказался 30-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу.
На следующий день мужчина пришел в отделение полиции, чтобы заявить о потере документов, где и его и задержали правоохранители.
При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска,отметил Валерий Горелых.
Полиция возбудила уголовное дело. В настоящий момент определяется точная сумма ущерба, причиненная храму.
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