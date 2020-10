В Екатеринбурге мигрантов обвиняют в убийстве пропавшего месяц назад пенсионера

В Екатеринбурге мигранты обвиняются в похищении и жестоком убийстве 76-летнего пенсионера, сообщает «КП-Екатеринбург».

Мужчина пропал 28 августа. Пенсионер вышел в магазин за продуктами, но домой не вернулся. Пропавшего долго искали волонтеры поисковых отрядов, а его дочь объявила награду в 300 тысяч рублей за информацию об отце. 3 октября поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил информацию, что пенсионер найден погибшим, однако подробности не были известны. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, мужчина стал жертвой похитителей. В числе подозреваемых — двое мужчин из стран ближнего зарубежья. По словам источника, следствие считает, что мигранты похитили пенсионера, привезли его в подвал, где удерживали сутки. Они били мужчину и требовали рассказать о месте нахождения накопленых денег. Один из похитителей забрал у потерпевшего ключи от квартиры и отправился туда, однако денег там не нашел. После этого похитители испугались, что пенсионер обратится в полицию, они вывезли его в лес, где задушили и накрыли тело рекламным баннером. 26 сентября грибники нашли тело погибшего. Оперативникам удалось установить причастных к жестокой расправе. В тот же день был задержан один из подозеваемых, второй находится в розыске, так как вскоре после преступления он сбежал на родину в Таджикистан. Следственным отделом СКР по Ленинскому району заведено два уголовных дела за убийство (ст. 105 УК РФ) и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 126 УК РФ). Напомним, Свердловский областной суд оставил под стражей Юрия Мусохранова, обвиняемого в похищении и гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина. В Екатеринбурге обвиняемого в похищении арбитражного управляющего оставили в СИЗО

