В Екатеринбурге мигрантов обвиняют в убийстве пропавшего месяц назад пенсионера

По словам источника, следствие считает, что мигранты похитили пенсионера, привезли его в подвал, где удерживали сутки. Они били мужчину и требовали рассказать о месте нахождения накопленых денег. Один из похитителей забрал у потерпевшего ключи от квартиры и отправился туда, однако денег там не нашел.