В Екатеринбурге поймали бизнесмена-наркодилера

В Екатеринбурге поймали бизнесмена-наркодилера

Сегодня, 15:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге полицейскими был задержан бизнесмен-наркодилер, сообщает «КП-Екатеринбург».

В столице Урала в начале октября возле одного из садовых товариществ полицейскими был замечен подозрительный мужчина. Он стоял рядом с машиной. Представители правопорядка решили его проверить, они обнаружили рядом сверток с наркотиком. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчина был доставлен в полицию. При проверке документов оказалось, что это 39-летний бизнесмен из Самарской области, ранее он был судим по статье «Дача взятки».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, экспертиза показала, что изъятое вещество — синтетический наркотик «метадон», его вес составил 101,94 граммов.

По предварительным данным, мужчина пытался сбыть наркотики, но был пойман. На него завели уголовное дело, он находится под стражей.

Напомним, в Нижнем Тагиле назначен суд группировке наркодилеров-мультимиллионеров.

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