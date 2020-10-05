В Екатеринбурге поймали бизнесмена-наркодилера

В столице Урала в начале октября возле одного из садовых товариществ полицейскими был замечен подозрительный мужчина. Он стоял рядом с машиной. Представители правопорядка решили его проверить, они обнаружили рядом сверток с наркотиком. На место вызвали следственно-оперативную группу.