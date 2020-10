В Екатеринбурге поймали бизнесмена-наркодилера

В Екатеринбурге полицейскими был задержан бизнесмен-наркодилер, сообщает «КП-Екатеринбург».

В столице Урала в начале октября возле одного из садовых товариществ полицейскими был замечен подозрительный мужчина. Он стоял рядом с машиной. Представители правопорядка решили его проверить, они обнаружили рядом сверток с наркотиком. На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчина был доставлен в полицию. При проверке документов оказалось, что это 39-летний бизнесмен из Самарской области, ранее он был судим по статье «Дача взятки». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, экспертиза показала, что изъятое вещество — синтетический наркотик «метадон», его вес составил 101,94 граммов. По предварительным данным, мужчина пытался сбыть наркотики, но был пойман. На него завели уголовное дело, он находится под стражей. Напомним, в Нижнем Тагиле назначен суд группировке наркодилеров-мультимиллионеров. В Нижнем Тагиле будут судить группировку наркодилеров-мультимиллионеров

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter