В Екатеринбурге в суд передали дело обвиняемой в смертельном ДТП на Уралмаше

В Екатеринбурге в суд передали дело обвиняемой в смертельном ДТП на Уралмаше

Сегодня, 12:57ПроисшествияPhoto: ГИБДД Екатеринбурга
Дело девушки, обвиняемой в ДТП с погибшим на Уралмаше, передали в суд Екатеринбурга, пишет E1.

Происшествие случилось 26 апреля. Девушка за рулем Subaru Forester врезалась в дерево. В результате погиб 29-летний пассажир автомобиля.

Предварительно правоохранительные органы озвучивали информацию, что екатеринбурженка не справилась с управлением, однако позднее выяснилось, что она села за руль в нетрезвом состоянии.

По словам матери погибшего мужчины, обвиняемая в смертельном ДТП не принесла ей своих извинений.

Дело будет рассмотрено в суде Орджоникидзевского районы Екатеринбурга.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле произошла авария. Мужчина за рулем «ВАЗ-1500» после столкновения на перекрестке вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов. В результате одна из них позднее скончалась в больнице. По предварительной информации водитель, устроивший ДТП, был пьян.

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