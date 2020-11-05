В Екатеринбурге в суд передали дело обвиняемой в смертельном ДТП на Уралмаше

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле произошла авария. Мужчина за рулем «ВАЗ-1500» после столкновения на перекрестке вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов. В результате одна из них позднее скончалась в больнице. По предварительной информации водитель, устроивший ДТП, был пьян.