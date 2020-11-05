В Екатеринбурге в суд передали дело обвиняемой в смертельном ДТП на Уралмаше

Происшествие случилось 26 апреля. Девушка за рулем Subaru Forester врезалась в дерево. В результате погиб 29-летний пассажир автомобиля.
Предварительно правоохранительные органы озвучивали информацию, что екатеринбурженка не справилась с управлением, однако позднее выяснилось, что она села за руль в нетрезвом состоянии.
По словам матери погибшего мужчины, обвиняемая в смертельном ДТП не принесла ей своих извинений.
Дело будет рассмотрено в суде Орджоникидзевского районы Екатеринбурга.
Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле произошла авария. Мужчина за рулем «ВАЗ-1500» после столкновения на перекрестке вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов. В результате одна из них позднее скончалась в больнице. По предварительной информации водитель, устроивший ДТП, был пьян.